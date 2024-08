Mulheres na Expointer: liderança feminina dinamiza o cooperativismo no agro

Preparo para receber os turistas. Além de cursos que auxiliam os agricultores na recepção dos convidados e atenção ao paisagismo, são elaborados roteiros de passeios sempre associados à característica do local e a sua produção, com amplo destaque para a experiência gastronômica. "Temos uma plataforma digital e aproveitamos momentos como a Expointer para tornar mais conhecido nosso trabalho. Temos uma longa caminhada pela frente", diz Iveliza citando a presença no Pavilhão da Agricultura Familiar.

Mulheres na Expointer

Mulheres são a maioria. O local, que registra recorde de expositores este ano, tem maioria de mulheres à frente dos negócios, 217 entre os 413 expositores, segundo levantamento da Emater. Além disso, durante a feira algumas pautas destacam o protagonismo feminino no agro, entre as quais o lançamento do livro As mulheres na agroindústria familiar do RS, sublinhando a vertente do empreendedorismo rural em sua segunda edição.

A Organização de Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (OCERGS), presente com amplo escritório, também preparou programação especial com palestras temáticas. "Criamos um comitê para capacitar e aprimorar a liderança e governança das mulheres dentro do cooperativismo. Nossos dados apontam que a incidência feminina em cargos executivos ainda é um desafio para nós", pontua Rafaeli Minuzzi, coordenadora da OCERGS.

O impacto das cooperativas no RS. No estado existem 95 cooperativas agropecuárias, reunindo 270 mil associados e gerando 39 mil empregos, com faturamento superior a R$ 48 bilhões, aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul.