"Há muito mais renda nas mãos do 1% mais rico do que na metade mais pobre da população adulta. De cada R$ 5 do país, R$ 1 é apropriado pelo 0,5% mais rico", diz um trecho da apresentação do livro, ilustrando o tamanho do problema.

"Pobreza tem a ver com pessoas pobres. Desigualdade tem muito mais a ver com pessoas ricas. Porque a desigualdade no Brasil está concentrada no topo da distribuição", explica Medeiros.

Confira abaixo a íntegra da entrevista:

Diminuir a desigualdade é uma bandeira essencialmente "de esquerda"? Como o senhor enxerga esse tema na atual arena política, altamente polarizada?

Uma parte grande da direita acha que a desigualdade é um problema muito importante. O grupo que discorda da importância da desigualdade é um grupo muito pequeno, que tem mais a ver com o conservadorismo. E uma parte da esquerda também dá menos atenção do que deveria para a desigualdade. Dá ênfase demais ao "desenvolvimento nacional", vamos dizer assim. No fundo, é onde ela converge com a direita mais conservadora. Mas eu não tenho dúvida de que a incorporação da desigualdade ao debate político foi um ganho gigantesco da esquerda e foi trabalhada com muito esforço durante muito tempo.

Uma das grandes justificativas para se fazer uma reforma tributária, como a que está atualmente em debate no Congresso, é justamente o combate à desigualdade. O Brasil tem um sistema tributário reconhecidamente "regressivo", ou seja, que pesa mais sobre os mais pobres. Como o senhor vê esse tema?