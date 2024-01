Aí vai um breve resumo, sem spoilers sobre o final: a trama é batizada com o nome do protagonista, um nobre que, apesar de relativamente jovem, passa os dias deitado em sua cama, arranjando as mais esfarrapadas desculpas para não fazer absolutamente nada.

É possível interpretar Oblómov sob os mais variados prismas. O mais óbvio deles é encarar a narrativa como uma crítica à decadente aristocracia russa que, seis décadas após a publicação do livro, seria varrida da cena política pela revolução bolchevique de 1917.

Não por coincidência, um dos principais mitos da União Soviética — Alexei Stakhanov — representa a antítese perfeita de Oblómov. Na década de 1930, Stakhanov extraiu em um só turno mais de 100 toneladas de carvão de uma mina na Ucrânia, produtividade 14 vezes superior à média de seus colegas. Homenageado por Stálin e alçado ao status de operário-modelo, ele seria transformado em ícone da nova sociedade criada pelo regime soviético alicerçado, claro, no culto ao trabalho duro.

Mas voltemos a Oblómov. Curiosamente, a caricatura do nobre indolente e procrastinador também acabou dando vazão a uma defesa do direito à preguiça. Nesse sentido, o livro também pode ser compreendido como uma reação a uma espécie de "ditadura da produtividade", um dos pilares da chamada Modernidade (com M maiúsculo), que já dava as caras pela Rússia na época em que Gontcharóv escreveu seu romance.

A história gira em torno do profundo incômodo de Oblómov com as pressões sociais para administrar bem seus negócios, gozar do seu dinheiro viajando pelo mundo e celebrar um casamento de pompa com a jovem Olga. Como se vê, nada muito diferente do que se espera de uma pessoa supostamente bem sucedida nos dias de hoje.

No livro, a letargia do protagonista é elevada à última potência, até para gerar um efeito cômico. Só que a realidade se mostra trágica: Oblómov não consegue cumprir o que se espera dele e se sabota o tempo todo, chegando ao cúmulo da paralisia. Aí se revela, novamente, a universalidade da obra: afinal, quem nunca entrou em um círculo vicioso semelhante?