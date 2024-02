Decisão do STF sobre PJs e uberização pode aumentar rombo da Previdência

Para além das preocupações sobre o afrouxamento da legislação trabalhista e o esvaziamento do papel da Justiça do Trabalho, os recentes entendimentos do STF (Supremo Tribunal Federal) no sentido de liberar geral as chamadas "uberização" e "pejotização" podem provocar outro importante efeito colateral, geralmente escanteado nas discussões sobre o tema: o aumento do rombo da Previdência.

Ao longo do ano passado, ministros derrubaram em canetadas individuais diversas decisões da Justiça do Trabalho que apontavam a existência de fraudes para baratear contratações e determinavam a assinatura da carteira de profissionais que buscavam reparação judicial, nos moldes previstos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Dessa maneira, caíram sentenças que reconheciam o vínculo empregatício não só em processos movidos contra aplicativos por motoristas e entregadores, mas também em ações ajuizadas contra empregadores por profissionais obrigados a abrir um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para receber pagamento.