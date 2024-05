'Fantasminha'? Mercado faz leitura exigente da economia, como diz Haddad

Mudança na meta de resultado fiscal primário para 2025 e 2026. A meta era de superávit de 0,25% do PIB em 2025 e de 1% do PIB em 2026. Agora, a meta de 2025 é de déficit zero e de superávit de apenas 0,25% do PIB. Superávit de 1% do PIB só em 2028;

Decisão dividida sobre a taxa básica de juros (taxa Selic) na reunião de maio do Copom (Comitê de Política Monetária). Os quatro diretores indicados já no governo Lula, em posição minoritária, optaram por corte menor;

Mudança na diretoria da Petrobras, com a demissão do presidente Jean Paul Prates e a indicação de Magda Chambriard, ex-diretora geral da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e BioCombustíveis), na época em que Dilma Rousseff foi presidente.

A partir desses três acontecimentos, os operadores do mercado financeiro, com base nas interpretações negativas dos economistas do próprio mercado, passaram a incorporar riscos maiores aos ativos financeiros brasileiros. Com isso, os índices da Bolsa têm recuado, a cotação do dólar vem subindo e as taxas de juros futuras aumentaram.

Para o pessoal da Faria Lima, que tem influência sobre as decisões de compra e venda de ativos financeiros, a mensagem que o governo passou a transmitir é a de maior leniência com a inflação e com o cumprimento das metas de contenção das contas públicas.

Uma situação que leva ao pior dos mundos: maior endividamento do setor público e, em consequência, necessidade de manter taxas de juros mais altas. Taxas de juros mais altas significam restrições ao crescimento, risco de recessão, em ambiente de inflação mais elevada.