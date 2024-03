10 ações baratas que pagam dividendos acima da Selic de 10,75%

Setores mais perenes se destacam na distribuição constante de dividendos. São eles: energia, grandes bancos, gás e óleo, saneamento e seguros. Essas empresas também costumam oscilar menos na Bolsa, o que ajuda a proteger a carteira, segundo Finotti.

Diferente de um investimento em renda fixa, onde a aplicação da taxa de juros ocorre sobre o montante total investido, nas ações, Finotti destaca que os valores fixos são pagos por ação. "Não interessa se você comprou a ação a R$ 10 ou R$ 20, o valor do dividendo será o mesmo. Nesse sentido, quanto mais ações o investidor ter na carteira, maior será o volume de proventos", comenta.

Se você não irá usar o dinheiro, o ideal é reinvestir e comprar novas ações. Isso produz um efeito multiplicador, semelhante aos juros compostos (juros sobre juros), conhecido como bola de neve nos investimentos.

Vale é "vaca leiteira"

Vale é uma companhia barata que deve continuar pagando bem aos investidores, dizem especialistas. A ação não está indo bem atualmente por conta de oscilações no preço do minério de ferro e por questões jurídicas relacionadas aos crimes ambientais de Mariana e Brumadinho, que requerem que a empresa provisione parte do seu lucro para esses gastos. Além disso, sofreu com a sucessão do CEO e a desaceleração da China, diz Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest.

É uma boa opção para o longo prazo. Entre as vantagens, ela opera com um endividamento controlado e geração de fluxo de caixa sólido, diz Felipe Paletta, sócio-fundador e analista da Monett. "É uma empresa que tem bons gatilhos para o longo prazo, paga dividendos recorrentemente e gera muito caixa", avalia Gabriel Duarte, analista da Ticker Research. Para o analista, a Vale ainda é uma "vaca leiteira" dos dividendos ideal para qualquer carteira. Biz também cita as vantagens competitivas com o níquel e cobre, que devem ganhar relevância com a eletrificação de veículos principalmente na China e nos Estados Unidos.