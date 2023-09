O projeto pretende restituir o prazo de um benefício que terminou em janeiro deste ano, conforme estava estabelecido no marco legal da geração distribuída (Lei 14.300/22). Associações de energia renovável, favoráveis à aprovação, alegam que atrasos nas ligações deixaram produtores de fora da regras e pediram uma restituição do prazo, que era o centro do projeto de lei aprovado pela Câmara.

Para as associações de consumidores reunidas na Frente Nacional dos Consumidores de Energia, a prorrogação não faz sentido pois os custos de geração de energia limpa caíram consideravelmente nos últimos anos. Sendo competitiva, a GD não precisaria dessa 'ajuda' que onera os demais, na lógica das associações.

Para o relator no Senado, senador Otto Alencar (PSD/BA), o subsídio ainda é importante para a redução do preço da energia renovável pois isso trará benefícios para todos. Pequenos consumidores, especialmente de painéis solares, defenderam a extensão dos subsídios durante a tramitação do projeto de lei na Câmara, alegando que ela é importante para o pequeno consumidor que quer produzir a própria energia e deve ser diferenciada do produtor empresarial.

Para a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar), o crescimento da geração própria de energia solar deve trazer R$ 86,2 bilhões em benefícios sistêmicos no setor elétrico para a sociedade brasileira na próxima década, barateando a conta de luz de todos os consumidores, inclusive os que não tiverem sistema solar próprio, em 5,6% até 2031.

Já a estimativa feita pela frente dos consumidores é que o projeto como está terá um impacto de R$ 6,8 bilhões por ano nas contas de luz. Como os benefícios irão se estender até 2045, a soma do custo aos demais consumidores dá R$ 237 bilhões.

Inicialmente, o projeto era centrado na extensão do prazo de ligação com a regra antiga de subsídios (vigente até janeiro deste ano) para painéis solares, mas foram incluídas outras formas de geração distribuída, como pequenas centrais hidrelétricas (PCH) de até 30 MW (megawatts), e no texto do Senado, novas centrais hidrelétricas de até 50 MW no Centro-Oeste.