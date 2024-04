Dólar sobe a R$ 5,185, maior valor em mais de 1 ano; Bolsa cai pelo 4º dia

O que aconteceu

Mercado vive onda de pessimismo sobre os juros nos EUA. As vendas no varejo americano aumentaram 0,7% em março — mais que o dobro do previsto por economistas consultados pela Reuters (0,3%). Os dados são mais uma evidência de que a economia dos EUA encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido, e reduzem ainda mais as apostas de corte de juros no curto prazo.

Manutenção dos juros nos EUA tende a impulsionar o dólar. Isso acontece porque, com os juros ainda elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa dos EUA, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed (Federal Reserve) vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

Temores sobre as contas públicas ajudam a desvalorizar o real. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo vai propor salário mínimo de R$ 1.502 em 2025, além da meta de déficit zero. A nova meta representa um afrouxamento em relação à indicação dada em 2023 de que o governo buscaria um superávit de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025.

Possível ofensiva de Israel contra o Irã também preocupa. No sábado (13), o Irã lançou drones e mísseis contra Israel, em uma retaliação a um bombardeio ao consulado iraniano na Síria, no iníco do mês. Uma eventual resposta de Israel poderia aumentar os preços do petróleo, pressionar a inflação nos EUA e promover uma fuga generalizada de investidores para o dólar, segundo explicou à Reuters o economista-chefe da Genial Investimentos, José Marcio Camargo.