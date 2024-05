Pai, filha e chef lançam costela bovina 'na lata' já pronta para consumo

O produto pode ser mantido fora da refrigeração por até seis meses. "Já fizemos testes que mostram conservação por dois anos sem conservantes químicos, o que deve ser certificado em breve", diz Fernandes.

A empresa tem também uma linha especial para restaurantes de costelas inteiras prontas e desfiadas. Este ano, a empresa vai lançar hambúrguer 100% de costela e o cupim. Ambos terão duas versões: in natura e em pouch.

A empresa não divulga faturamento nem lucro mensal.

Produção vai aumentar, mas produto ainda está em poucas lojas

A capacidade de produção da costela na lata é de 6 toneladas por mês, na fábrica em Itaipava. A previsão é em junho transferir a fabricação da Costelata para a nova planta fabril em Três Rios (RJ), e a capacidade de produção será ampliada para 6 toneladas por dia.

Há poucos locais de venda. Além do e-commerce da marca, a Costelata pode ser encontrada em alguns supermercados e empórios do Rio. Em maio, o produto também será vendido no Empório São Paulo, na capital paulista.