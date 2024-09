Atleta para carreira por doença; hoje fatura R$ 14 mi com treino sob medida

A empresa é uma rede de estúdios de treinos físicos personalizados. O treinamento não utiliza máquinas convencionais, usa apenas pesos livres (como halteres, barras e tornozeleiras). Clarissa diz que a empresa possui mais de 7.000 treinos catalogados e 2.500 exercícios diferentes. A metodologia foi criada e ainda é atualizada por ela. Clarissa diz que o treinamento é montado com esses exercícios conforme a necessidade da pessoa.

O público-alvo da empresa é bem diverso. Atende desde pessoas em processo de reabilitação até clientes que buscam emagrecimento e ganho de massa muscular. Há treinos especiais para gestantes, pessoas com TEA (transtorno do espectro autista), com lesões articulares, pré e pós cirurgias bariátricas, crianças, pessoas com doenças neurológicas e cardiovasculares, por exemplo. A mensalidade custa, em média, R$ 350.

O gargalo do negócio foi replicar o conhecimento e manter a qualidade técnica dos profissionais e dos treinamentos. Segundo Clarissa, para solucionar esse problema, a empresa criou o DoctorFit System PRO, um sistema que gera as séries de treinos segundo as necessidades e objetivos de cada cliente. Além disso, ela realiza pessoalmente treinamentos aos professores da rede.

Franquia custa a partir de R$ 133 mil

A rede tem 35 unidades em operação. O modelo de negócio é loja de rua (100 m²). Para abrir uma franquia da marca, o investimento inicial é a partir de 133 mil. O faturamento médio mensal vai de R$ 30 mil a R$ 40 mil, e o lucro médio mensal, de 30%.

Em 2023, o faturamento foi de R$ 14 milhões. O lucro foi de R$ 4,4 milhões.