Bitcoin está no pior momento do ano, mas pode reagir em setembro; entenda

ETFs, ou fundos de índice, são instrumentos comercializados em Bolsa muito utilizados por investidores americanos.

Por conta disso, muitos acreditam que a aprovação de ETFs à vista de bitcoin trará novos aportes à criptomoeda, o que pode ensejar um aumento de preços.

Nessa linha, analistas do grupo financeiro JP Morgan acreditam que a SEC deverá aprovar ETFs à vista de bitcoin em outubro, segundo apurado pelo Portal do Bitcoin. Outubro é a data-limite imposta pela própria entidade para responder aos pedidos mais recentes de ETFs spot de bitcoin.

Mesmo que a decisão ocorra apenas no próximo mês, o mercado cripto tende a "precificar" esse tipo de evento de antemão, o que pode fazer a criptomoeda se valorizar nas próximas semanas.

