Banco do Brasil (BBAS3) anuncia pagamento antecipado de R$ 1 bilhão em JCP

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou a distribuição antecipada de R$ 1,065 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre deste ano.

O valor equivale a R$ 0,18660197784 por ação BBAS3. O JCP do Banco do Brasil serão pagos no dia 27 de setembro e têm como base a posição acionária do dia 11 de setembro.

As ações do Banco do Brasil passam a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 12 de setembro de 2024.

Banco do Brasil (BBAS3): Equalização de prazos entre LCIs e LCAs é bem-vinda e traz maior liquidez

O Banco do Brasil (BBAS3) afirma que a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de reduzir de 12 para nove meses o prazo mínimo de vencimento das letras de crédito imobiliário (LCIs) é bem-vinda.