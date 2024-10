IPCA tem alta de 0,44% em setembro, ante recuo de 0,02% em agosto

Devido à seca severa que atinge o país, a bandeira tarifária passou de verde para vermelha patamar 1, adicionando uma cobrança extra de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos.

O grupo Alimentação e bebidas também contribuiu para o aumento da inflação, com alta de 0,50%, refletindo a retomada da aceleração nos preços dos alimentos.

Confira o resultado dos grupos do IPCA:

Alimentação e bebidas: 0,50%;

Habitação: 1,80%;

Artigos de residência: -0,19%;

Vestuário: 0,18%;

Transportes: 0,14%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,46%;

Despesas pessoais: -0,31%;

Educação: 0,05%;

Comunicação: -0,05%.

Leonardo Costa, economista do ASA, destaca também a média dos núcleos da inflação, que tiveram alta de 0,22%, ante expectativa de avanço de 0,27%.

“Houve uma surpresa no núcleo de bens, com deflação em artigos de residência e uma taxa menor em vestuário. Por outro lado, os serviços subjacentes ficaram levemente acima da nossa projeção”, diz.

Apesar dessa surpresa benigna no núcleo do IPCA, Costa chama a atenção também para a inflação do núcleo de serviços, que segue orbitando entre 4,5% e 5%, um nível considerado elevado frente ao centro da meta do Banco Central, que é de 3%.