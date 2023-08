É um bom momento para colocar mais dinheiro na Bolsa?

O Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, vai ao ar todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40. Assinantes do UOL podem rever as aulas quantas vezes quiserem. Assine aqui e participe!

No longo prazo, dá para arriscar mais

Se você tem sonhos de prazos mais longos - acima de cinco anos - pode arriscar mais. Isso porque as crises momentâneas devem ser compensadas, no longo prazo, pelo retorno superior.

No longo prazo, pode valer a pena. Pensando nisso, você pode aumentar a proporção que a renda variável tem na sua carteira. "Tenha essa fatia muito bem definida, porque o nosso cérebro tem armadilhas que nos fazem cair e perder dependendo dos recortes que fazemos do mercado financeiro", diz. Uma das armadilhas é o efeito manada, que é a tendência de repetir o comportamento de outros investidores.

O Ibovespa acumula perda de 3,6% no mês e alta de 7,1% no ano. Aos 117 mil pontos, gestores acreditam que o potencial é maior. A maioria dos gestores do mercado ainda está otimista e 88% acham que chega a 120 mil pontos até o fim do ano, diz pesquisa de agosto do Bank of America (BofA). Já 41% acham que pode chegar a até 130 mil pontos. Se isso realmente acontecer, significa que há um potencial de alta de 11,29%. Nesta quarta-feira (30), o índice fechou aos117.535,10 pontos. Veja cotação.