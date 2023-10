Bolsa: especialistas recomendam ações mais seguras para enfrentar crises

Existe muita preocupação no mercado com o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. Elas já estão no maior patamar dos últimos 20 anos e podem subir mais.

A guerra aumenta as incertezas. Com o conflito entre Hamas e Israel se estendendo por mais de duas semanas, os investidores no mundo todo fogem de aplicações de risco, como a Bolsa brasileira.

Uma das ações mais recomendadas esta semana é a do Itaú (ITUB4). O papel do maior banco do país é considerado um dos mais seguros e defensivos. Ações defensivas são aquelas que, mesmo com quedas, não têm muito prejuízo e que, na média, costumam subir mais do que ter perdas.

Outras ações que têm comportamento semelhante são as de energia. Como têm renda garantida (poucas pessoas deixam de pagar suas contas de energia), elas sofrem pouco em tempos difíceis. Por isso são opção para momentos de tensão, como o atual.

Também estão presente nas cestas algumas empresa que divulgam resultados esta semana. É o caso de WEG (WEGE3) que publica seu relatório na quarta-feira (25), antes da abertura do mercado. No dia seguinte, após o fechamento, é a vez de Multiplan (MULT3) e Suzano (SUZB3). Na sexta-feira (26) é o dia de Vale (VALE3), depois de fechado o mercado.Na expectativa de bons resultados, geralmente o ativo se valoriza dias antes. Por isso as escolhas.

Confira abaixo as escolhas para investir nesta semana, segundo bancos, corretoras e casas de análise.