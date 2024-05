Fundos com dívidas das Casas Bahia receberão depois, mas perderão menos

Ganha-ganha para as partes. Rossetti diz que a operação melhora a estrutura de capital da companhia, dando maior fôlego para a operação e mantendo a relação com fornecedores intacta, diferente do caminho de recuperação judicial. Ainda, o alongamento do prazo gera maior segurança em relação à sua saúde financeira.

Investidores também são favorecidos. O CEO da Melver diz que, em um processo de recuperação judicial, geralmente há um desconto sobre o valor devido pela empresa que pode ultrapassar 50% do total. Além disso, os credores perdem parte da influência com a inclusão na mesma negociação de dívidas trabalhistas e de fornecedores. Dessa forma, com a recuperação extrajudicial, os investidores ainda podem recuperar todo o valor aportado na empresa.

O reperfilamento da dívida é uma estratégia utilizada para ajustar as condições de pagamento. Trata-se de um processo delicado, que envolve a renegociação dos termos do crédito, como prazos de pagamento, taxas de juros e montantes devidos. O objetivo principal do reperfilamento é tornar os pagamentos mais sustentáveis e gerenciáveis para o devedor, evitando assim o risco de inadimplência.

Raony Rossetti, CEO da Melver

O que acontece com as ações

Primeira reação do mercado foi positiva. Agora, a expectativa é que a varejista consiga focar mais na reestruturação do operacional, que precisa de atenção, principalmente, dado o cenário muito mais acirrado no e-commerce, com players internacionais, como os asiáticos, investindo pesado no Brasil, diz Caroline Sanchez, analista de varejo da Levante Inside Corp.

Prejuízo

Operação no vermelho. No quarto trimestre de 2023, as vendas nas lojas físicas caíram 7,3%, enquanto no digital o recuo foi de 5,8%. Além disso, o prejuízo de 2023 foi quase oito vezes maior do que o registrado no ano anterior, segundo a analista da Levante.