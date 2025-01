Cresce a fortuna dos bilionários em 2024, veja como investir igual a eles

Setores da economia podem ganhar destaque em momentos específicos, impulsionados por tendências globais e inovações. Atualmente, o setor de tecnologia é um dos mais promissores, com a inteligência artificial e fintechs, que oferecem boas oportunidades de investimento.

As criptomoedas lideram o crescimento de investimentos. Adoção do bitcoin por grandes instituições financeiras e a perspectiva de regulamentações mais claras para as criptomoedas têm impulsionado ainda mais esse mercado. Somando isso ao atual cenário de expansão econômica global, que favorece setores inovadores e atrai um volume maior de investimentos, diz Miranda.

Receios do mercado

Impacto que um grande conflito geopolítico pode ter em seus portfólios de investimentos é o medo principal dos bilionários. Na pesquisa realizada pelo banco UBS, 61% citaram este como o maior risco em um prazo de 12 meses e 53% apontaram em um prazo de cinco anos.

Inflação elevada preocupa 39% dos entrevistados em 12 meses e 30% em um prazo de cinco anos. Mas se aumentar o horizonte de tempo, a preocupação passa a ser com uma recessão global e como os impostos mais altos podem interferir no desempenho dos investimentos.

Cenário brasileiro para o ano

No Brasil, os principais indicadores do mercado fecharam no vermelho. Por exemplo, os índices de renda variável registraram quedas significativas, e o índice de Small Caps liderou as perdas, com recuo de 25,03%, seguido pelo Ibovespa, que caiu 10,36%, e pelo IFIX, que teve uma retração de 5,89%.