O que falta para o Brasil reconquistar o selo de bom pagador

A agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito soberano do Brasil de Ba2 para Ba1. A mudança deixa o país a um passo de recuperar o grau de investimento. Na S&P (Standard & Poor's) e Fitch Ratings, as outras duas principais agências internacionais de risco, o caminho é mais longo e exige duas altas até a retomada do selo de bom pagador.

O que aconteceu

Disciplina macroeconômica definirá futuro da nota de crédito nacional. A percepção até a retomada do grau de investimento considera a manutenção do crescimento econômico e o cumprimento do arcabouço fiscal. A meta perseguida pelo governo determina um esforço para aumentar as receitas e limitar as despesas que crescem acima da inflação para zerar o déficit primário a partir deste ano. A estabilidade política e as reservas internacionais também são consideradas.

Moody's tem perspectiva positiva para nota de crédito do Brasil. Ao atualizar o rating nacional, a agência de risco considera a melhora do perfil de crédito, o avanço das reformas econômicas e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) acima das expectativas no primeiro semestre deste ano. A análise prevê a manutenção do cenário favorável, abrindo caminho para a recuperação do grau de investimento.