A segunda missão foi quando me preparei para fazer minha apresentação como pré-candidato à Presidência da República no 12º Encontro Nacional do PT em Recife.

Aquele era um desafio espinhoso para o senador. Afinal, quem poderia ter a ousadia de disputar as prévias dentro do PT com o poderoso Lula. Por isso, preparou com afinco seu discurso para o pronunciamento que faria na convenção:

Eu estava consciente de que aquela minha decisão de disputar as prévias presidenciais do PT para a escolha do candidato a presidente, em 2002, provocaria um certo desconforto no partido e no próprio Lula. Treinei para, em dez minutos, expressar que estava ali para uma conversa com o meu querido amigo Lula. Ao final da aula, Polito avaliou que houve perfeita harmonia entre gestos, inflexão de voz e mensagem.

Carla Zambelli

Faço todas essas referências para mostrar que graças ao meu trabalho tenho contato com os políticos das mais diferentes agremiações partidárias. A minha querida aluna Carla Zambelli agora está no olho do furacão. Quando eu a conheci ela tinha apenas cinco anos de idade. Foi na formatura de seus pais, João Hélio e Rita. Eles queriam que a filha visse de perto um dos maiores nomes da política brasileira de todos os tempos, Jânio Quadros, que paraninfava as turmas.

Passados muitos anos, o pai a levou para minha escola. Queria que ela se preparasse para ser candidata à deputada federal. Foi um enorme prazer tê-la entre os alunos. Aplicada, intensa no aprendizado, pôs em prática na campanha que a elegeu com quase um milhão de votos tudo o que aprendeu no treinamento. O curso de oratória foi útil também no exercício das mais importantes funções que exerceu na Câmara.