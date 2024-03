Largou cargo no Ministério para focar em venda de cookies; fatura R$ 39 mi

O sucesso foi tanto que o meu marido teve que pedir demissão do seu emprego [de vendedor de autopeças] para fazer as entregas. Ele comprou uma moto com o dinheiro da rescisão e entrou de cabeça no negócio. Eu assava os cookies em casa e ele entregava. Ninguém acreditava que a American Cookies era uma empresa de apenas duas pessoas dispostas a fazer dar certo.

Francielle Faria, fundadora e CEO da American Cookies

Mesmo tocando o negócio com o marido, Francielle continuou no Ministério. Ela só pediu exoneração do cargo público em agosto de 2019, para focar na empresa. Nessa época, a American Cookies faturava de R$ 12 mil a 15 mil por mês. O casal é sócio na empresa.

Franquia custa a partir de R$ 189 mil

O produto mais vendido da American Cookies é o cookie ultra recheado de Nutella Imagem: Divulgação

Hoje, a rede tem 50 lojas abertas em 11 estados. São 13 lojas próprias e 43 franquias. Em Brasília, onde a marca nasceu, são 20 unidades (sendo quatro próprias e 16 franquias). O produto mais vendido é o cookie ultra recheado de Nutella (R$ 15).

Os modelos de negócio são: quiosque, container e loja física. O investimento inicial varia de R$ 189 mil até R$ 249 mil.