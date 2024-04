No Dia 1º de Abril, conheça as mentiras mais ouvidas por empreendedores

2) "Tudo vai dar certo"

As pessoas acham que empreender é saber fazer, mas não é bem assim e nem tudo vai dar certo ao longo dessa caminhada, como já ouvi. Não é simplesmente pegar uma competência, fazer algo e tudo vai dar certo ao longo dessa caminhada. Já ouvi muito isso, mas não é bem assim. No meu primeiro negócio, antes da Vaapty, eu era um ótimo gestor, mas um péssimo controlador. Achei que conseguiria suprir essas falhas sozinho, mas não consegui e cheguei à falência. Depois que quebrei e me reerguer, entendi que para o negócio dar certo, eu precisava identificar e suprir as minhas fraquezas com pessoas competentes para me auxiliar nas áreas que eu não dominava.

Ycaro Martins, CEO e sócio fundador da Vaapty

3) "É preciso ter uma ideia inovadora"

É crucial compreender que nem todos os negócios de sucesso são baseados em concepções revolucionárias. É preferível oferecer um serviço de qualidade, mantendo a excelência e cultivando a lealdade do seu público, do que tentar comercializar uma ideia 'fora da caixa' que não encontra compradores. É importante reconhecer que as pessoas frequentemente buscam mais por serviços comuns do que por aqueles considerados revolucionários.

João Piffer, CEO e sócio-fundador da PróRir

4) "É fácil, basta só querer e acreditar"