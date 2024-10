Ele morou na rua e hoje fatura R$ 700 mil com aplicativo de viagens

Chance de emprego cada vez mais distante. "Sem dinheiro, em poucos dias caí nas ruas e não consegui mais sair. Afinal, sem banho, roupas limpas e cabelo e barba por fazer, ficou cada vez mais difícil conseguir um emprego."

Pai achou filho com ajuda de pastor. Nessa época, sem notícias do filho, o pai dele começou a ligar para as igrejas da cidade para ver se conseguia notícias de Sérgio. Até que soube, por um pastor, que ele ia lá todos os domingos.

Voz do pai soou como um sonho. "Meu pai, então, pediu para o pastor me deixar dormir em algum lugar e me segurar lá até o dia seguinte. Acordei com a voz do meu pai me chamando e cheguei a pensar que estava sonhando. Ele me acolheu e me levou para casa. Daí tive forças para começar a lutar de novo por uma vida melhor para a minha família."

De chef de cozinha a motorista de aplicativo. Nesse período, fez um curso de chef de cozinha usando o Fies (Financiamento Estudantil), conseguiu um emprego em um dos principais hotéis de Araxá (MG), porém, com a pandemia, foi demitido com todos os outros profissionais. E, para sobreviver, começou a trabalhar como motorista até nascer a Te Levo Mobile.

Esperança para quem mora nas ruas. "Gosto de contar minha história porque posso inspirar pessoas que, assim como aconteceu comigo, podem estar enfrentando dificuldades, e sem esperança de seguir em frente. Após ficar um período nas ruas, posso dizer que entendo aqueles que acabam se drogando ou bebendo. É uma vida muito difícil. Precisa ter muita fé para não seguir para este lado."