Vale comprar a Nucoin, criptomoeda do Nubank que já disparou quase 800%?

Ao todo, o Nucoin terá sete níveis. Quanto maior o investimento, maiores os benefícios. O usuário concorre a sorteios que oferecem prêmios em dinheiro.

É preciso congelar moedas por pelo menos seis meses para avançar de nível. Nesse intervalo, o cliente não poderá vender as moedas congeladas. Os clientes que avançarem de nível terão mais moedas digitais e, por consequência, mais benefícios. Para chegar no último nível, é necessário congelar pelo menos 500 mil Nucoins.

Clientes podem transferir ou vender os ativos entre si. As negociações são realizadas exclusivamente pelo app do Nubank, pelo código NCN. "Com o Nucoin, damos este controle aos clientes, que podem negociar seus pontos, que no caso são os Nucoins, livremente ao valor de mercado do momento. Este valor é determinado pela oferta e demanda dos clientes por Nucoins", diz Czapski. Ele ressalta que o Nubank não determina o preço do Nucoin.

Dá para ganhar moedas com gastos. Quem estiver no nível 2 ou acima pode também ganhar mais moedas digitais com os gastos no cartão, tanto no crédito quanto no débito. Quanto maior o nível, mais Nucoins você recebe pelos gastos.

Nucoin não é investimento

Moeda do Nubank é um token de utilidade (utility token). Esses ativos digitais são utilizados por empresas como uma forma não-tradicional de premiar seus clientes, permitindo que eles tenham acesso a produtos e serviços exclusivos.