O que fazer já se sua vida financeira está indo mal

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40. Assine aqui e participe!

A última série do Papo com Especialista foi sobre como se aposentar sem depender do INSS. Para saber mais, acesse "Como se aposentar sem depender do INSS e por que começar a investir já".

Cartão: um dos vilões do endividamento

Cuidado com o cartão de crédito. Você usa o cartão de crédito para cobrir os gastos do mês? Você sempre leva um susto quando a fatura fecha? Ou ele é usado de forma estratégica e controlada? "O autoconhecimento é muito importante. Se você não tem disciplina e controle para olhar para o seu cartão de crédito, é melhor que você não use o cartão de crédito", afirma.

Não passe o cartão sem pensar que vai ter que pagar depois. A educadora diz que muitas pessoas começam a passar o cartão de forma automática, mas não olham o peso que as parcelas terão no orçamento. "Em um mês você não consegue pagar o cartão, depois vai para o cheque especial, depois para o empréstimo, e isso vai aumentando de uma forma que você nem percebe", diz.