Quais as melhores estratégias para sair das dívidas de uma vez por todas

Defina metas para as despesas variáveis (supermercado, combustível, lazer, etc.). Quanto, de fato, você pode gastar? Você precisa colocar uma meta de valor e definir como vai acompanhá-la. Exemplo: gastar tudo no débito e deixar na conta corrente só o que pode gastar. "Entendido isso, você vai perceber o que tem disponível no seu orçamento e quanto vai conseguir destinar para o pagamento das dívidas", afirma.

Antes de resolver as dívidas, faça uma reserva financeira de emergência. "Se você desenhou uma estratégia [para sair das dívidas] e, no meio do caminho, você tem um imprevisto, você volta para o contexto de endividamento", declara. "No primeiro momento, o objetivo é encontrar esse equilíbrio entre padrão de vida, dívidas e o valor que você vai guardar para a reserva. Porque essa reserva e as mudanças de comportamento vão garantir que você não volte para esse cenário."

Não negocie com o banco a parcela da dívida sem antes saber quanto cabe no seu orçamento. "Se você não está fechando o seu fluxo mensal, não adianta assumir mais uma parcela. Não adianta fazer uma renegociação, aumentar o prazo, ter um troco, se o seu orçamento mensal não fecha", afirma.

O que fazer se o seu fluxo mensal está acima do que você ganha? Lueny diz que há três possibilidades: diminuir seus gastos ou aumentar a sua renda ou ainda fazer as duas coisas ao mesmo tempo (estratégia para resolver o seu cenário mais rapidamente). "Se não for possível, você pode ir pensando em etapas. Neste primeiro momento, você corta essas despesas; depois, outras", diz.

