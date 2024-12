Brasil ganhou 19 bilionários em 2024; veja quem são os mais ricos

Nomes não são revelados. Diferentemente da Forbes (leia mais abaixo), lista não fala nomes, mas mostra também que três brasileiros deixaram de ser bilionários em 2024, e um mudou do país.

Soma das fortunas ultrapassa R$ 943 bilhões. Montante equivale a US$ 154,9 bilhões em 2024 ante US$ 112,5 bilhões (R$ 685,1, na cotação atual) registrados no ano passado. Canadá e México, mesmo com menor número de bilionários do que o Brasil, têm maior acúmulo de riquezas: US$ 213,3 bilhões (R$ 1,3 trilhão) e US$ 199,7 bilhões (R$ 1,2 trilhão), respectivamente.

EUA lideram índice. País saltou de 751 bilionários em 2023 para 835 neste ano, uma alta de 27,6%. O valor acumulado das fortunas é de US$ 5,838 trilhões (R$ 35,55 trilhões).

Quem são os brasileiros mais ricos, segundo a Forbes

Lista da Forbes apontou cofundador do Facebook como o brasileiro mais rico da história. Eduardo Saverin alcançou o recorde em agosto com fortuna estimada em R$ 155,97 bilhões.

Veja a lista: