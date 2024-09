Como a crise da Azul já está afetando os passageiros e o que pode piorar?

Devido à distância e à baixa conectividade com o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da companhia, a Azul oferecia diversas rotas de ônibus para seus clientes. No entanto, essas rotas foram drasticamente reduzidas.

Antes, era possível pegar um ônibus saindo do Shopping Eldorado, em São Paulo, de Tamboré ou do terminal rodoviário da Barra Funda com destino a Viracopos, com horários variados de acordo com a demanda. Desde agosto, a única rota remanescente liga o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Viracopos, com sete frequências diárias em cada sentido, sendo que apenas dois horários oferecem ônibus acessíveis para pessoas com deficiência.

Crise pode afetar rotas

Avião Cessna Grand Caravan 208 da Azul Conecta, para até nove passageiros Imagem: Divulgação

O prolongamento da crise da Azul pode levá-la a descontinuar rotas menos lucrativas e ajustar sua malha de voos, mesmo que não tenha cogitado uma recuperação judicial, hipótese já descartada pela empresa.

Rotas consideradas premium, como a ponte aérea Rio-São Paulo e as conexões com Brasília, dificilmente seriam afetadas. No entanto, rotas de menor ocupação e menos rentáveis podem passar por alterações.