Tire suas dúvidas sobre Tesouro, CDB, poupança e outros investimentos

Com a taxa Selic passando de 13,75% para 13,25% ao ano, muitos investidores ficaram na dúvida do que fazer, agora, com os seus investimentos. A planejadora financeira Lueny Santos, no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, responde a perguntas sobre alguns produtos. "Todo investimento vai partir de um objetivo. Primeiro, você tem que saber para qual objetivo está guardando o dinheiro", declara.