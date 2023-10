Qual dívida pagar primeiro? Nem sempre é a mais cara

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40. Assine aqui e participe!

Pior dívida e a mais cara

O parcelamento da fatura do cartão de crédito é a pior dívida e a mais cara. Os juros podem chegar a 400% ao ano, em média. "Já imaginou a bola de neve que isso pode virar?", diz. Se você não consegue controlar os gastos no cartão de crédito, cancele o cartão neste neste momento. Isso vai te ajudar a sair do buraco das dívidas, diz ela.

Qual dívida pagar primeiro? Vai depender do seu contexto. É preciso avaliar taxa de juros, saldo devedor e valor da parcela.