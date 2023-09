Juros a 12,75%: Entenda em 5 pontos como o corte na Selic afeta sua vida

Estamos com a inflação controlada e o setor de serviços vem mostrando um alívio. Mas leva alguns meses para essa queda [dos juros] ser sentida, já que ainda temos uma taxa muito alta. O mercado vai ficar de olho nas próximas divulgações de dados, principalmente do IPCA.

Fabio Louzada, da Eu me banco

3. Aumento da renda média

Com as empresas mais propensas a investir e contratar mais, a renda média da população também ganha um impulso. Na prática, um ciclo consistente de redução nos juros significa que haverá mais dinheiro em circulação no mercado, e esse impulso "é chave para as decisões privadas de investimento", escreveu José Paulo Kupfer, colunista do UOL, em agosto.

4. Gasto menor do governo com pagamento de juros

A longo prazo, juros menores diminuem gastos do governo com a dívida pública. Segundo indicadores do próprio Banco Central, cada 1% da Selic representa um acréscimo de quase R$ 36 bilhões para a dívida pública do Brasil. "Isso é especialmente vital para um governo tido por muitos como 'gastador'", explicou Carlos Juliano Barros, colunista do UOL.