Consumidores topam ver anúncios em troca de serviços gratuitos, diz estudo

Fora do ar

O Burger King resolveu tirar do ar seu comercial que anunciava a promoção "Exagero", que contava com a participação do ator Kid Bengala. A propaganda brincava com o tamanho do sanduíche, mas foi criticado por usuários da internet pelo teor sexual da ação. Em comunicado, a rede de lanchonetes afirmou que resolveu suspender a campanha "para não ampliar as discussões e polarização nas redes".

Os preferidos

A empresa de medição iSpot.tv anunciou os comerciais "mais agradáveis" do Super Bowl deste ano, depois de uma pesquisa com 500 consumidores norte-americanos. Os anúncios da BMW, Volkswagen, State Farm, Doritos e Toyota ficaram nos 5 primeiros lugares.

Novo comando

Juliana Cury será a nova CMO (chief marketing officer) do Santander - cargo que estava vago desde a saída de Igor Puga do banco, em outubro do ano passado. Juliana era vice-presidente de marketing e vendas da Zamp (redes Burger King e Popeyes) desde julho de 2022.