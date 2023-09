Previdência privada: como vou receber meu dinheiro na aposentadoria?

Na previdência privada, você sabe quais são as principais maneiras de resgatar o dinheiro lá na frente, para a sua aposentadoria?

Veja como funcionam as três principais maneiras de fazer o resgate. Uma delas é geralmente ruim. "Por isso, você precisa ficar muito atento aos detalhes do seu contrato no momento da assinatura", diz a planejadora financeira Lueny Santos, no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL.

Essa matéria é um trecho do segundo aulão da série "Como se aposentar sem depender do INSS". O aulão foi ao ar em 31 de agosto. Veja a live completa aqui. Serão três lives ao vivo, e assinantes podem rever as aulas quantas vezes quiserem.